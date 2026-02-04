4日午後4時半ごろ、東京・大田区の住宅で火事があり、延焼中です。火元とみられる住宅から性別不明の遺体が見つかったということです。東京消防庁によりますと、4日午後4時半ごろ、大田区大森西の店舗兼住宅で火事がありました。火はこの住宅などおよそ100平方メートルを焼き、延焼中で、東京消防庁がポンプ車など19台を出動させて、消火活動をおこなっています。この火事で火元とみられる住宅から性別不明の遺体が見つかったとい