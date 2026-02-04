モデルの山田優（41）が3日、自身のインスタグラムストーリーズを更新。節分の一幕を披露した。山田は「鬼無事に退治できました@shinnojo.yama最高の鬼THANKYOU！！！」とつづり、床に突っ伏す弟で声優の山田親之條の写真を公開。親之條も自身のインスタグラムで同じ写真を投稿。他にも鬼のメークを施した自撮りも公開した。