ボートレースとこなめのG1「第71回東海地区選手権競走」が5日、開幕する。4日は前検が行われた。吉田裕平（29＝愛知）が引き当てたのは正月シリーズで自身が乗り「今回も引きたかった」と願っていた14号機。「あの時も伸びは良かったけど、調整を失敗してターン回りが良くなかった。今回はバランス型に調整して体感が良く、下がることもなかった」。正月シリーズの失敗を早くもプラスの力に変えたようだ。「ここ半年は（エン