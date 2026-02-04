「第５３回佐賀記念・Ｊｐｎ３」（１２日・佐賀）の開催に先立ち、佐賀県競馬組合経営企画課広報販促係・堀口聖平係長が４日、佐賀競馬公式アイドル『ＵＭＡＴＥＮＡ』の３人を伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。ＪＲＡから昨年の勝ち馬・メイショウフンジンや川田騎乗のカズタンジャーらが参戦。これを地元佐賀のアウトドライブやビキニボーイ、兵庫のアラジンバローズにオケマルらが迎え撃つ。地元を中