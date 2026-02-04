建物の周囲を除雪する人たち＝2日、青森市総務省消防庁は4日、1月20日から日本海側を中心に続く大雪により、除雪中とみられる事故などで死亡した人が8道県で計35人になったと発表した。都道府県別では、新潟が12人で最多。秋田が7人、山形が5人で続いた。負傷者は14道府県で358人に上った。このうち126人が重傷。住宅被害は半壊や一部損壊など計14棟となった。いずれも4日午前8時半時点の集計。同庁などによると、秋田県大仙