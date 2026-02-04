茨城県日立市の国道で女子高校生8人がはねられる事故がありました。【映像】高校生8人がはねられた事故現場の様子午後2時半ごろ、日立市金沢町の国道で「車が縁石に乗り上げて歩行者8人にぶつかった」と119番通報がありました。警察や消防によりますと、何らかの原因で車が縁石に乗り上げ、歩道にいた歩行者8人をはねたということです。はねられた8人は全員が女子高校生で、2人が自力で歩けない状態だということです。8人と