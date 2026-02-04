宝塚歌劇団が、私設ファンクラブへのチケット販売に関して、４日高額の“お花代”へ歯止めをかけることが発表された。宝塚が私設ファンクラブに販売したチケットを、ファンクラブ員に販売することは、「ダフ屋」にあたるのではないかという声もあるが、これは勘違い。私設ファンクラブは「出演者団体申込」を利用し、企業や学校に販売するのと同様の団体扱い。学校が生徒に渡すのと同じ扱いで、いわゆるダフ屋行為にはあたらな