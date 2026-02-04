東京メトロは2026年2月4日(水)から、東西線で営業運転を開始する線路設備モニタリング装置搭載車両「ぱとれーる」のシンボルキャラクター公募を開始しました。最優秀作品は車体ラッピングや広報活動に採用されます。「ぱとれーる」のシンボルキャラクターを募集東京メトロは、走行中に線路の状態を常時計測・監視する装置を搭載した車両を「ぱとれーる」と命名。2026年度下期からの東西線での営業運転開始に向け、同車両の顔となる