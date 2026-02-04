B1西地区所属の島根スサノオマジックは2月4日、北川弘が左膝前十字靭帯断裂、飯尾文哉が左足関節捻挫と診断されたことを発表した。 滋賀県出身で現在34歳の北川は、183センチ75キロのポイントガード。日本体育大学卒業後、2014年に広島ドラゴンフライズに入団。島根には2018－19シーズンから在籍し、B1昇格にも貢献した。在籍8年目を迎えた今シーズンはB1リーグ戦29試合中19試合に先発出場。