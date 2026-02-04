きょう（４日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比４２７円安の５万４２９３円と反落。前日に２０００円あまりの急騰で史上最高値を更新した余韻が残るなか、リスクオンの地合いを継続できるのか注目された。しかし、前日の米国株市場で半導体関連やソフトウェア関連などＡＩ周辺のハイテクセクターへの売りが目立ったこともあり、東京市場もこのまま突っ走るというわけにはいかなかった。もっとも、日経平均はア