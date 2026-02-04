大須観音駅のすぐ近くにある「THE BULLITT STAND」。アメリカンな雰囲気の店内で、ランチはもちろん、モーニングも楽しむことができます。モーニング一番人気は【ベーコンエッグパンケーキ】です。塩味の効いたモチっとした生地が3段になっていて食べ応え抜群です。たまごが添えられているメニューは、両面焼きの目玉焼き、片面焼きの目玉焼き、スクランブルエッグの3通りから好みの調理方法を選