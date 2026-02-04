早春の訪れを告げる恒例行事です。岡山市北区の後楽園で芝焼きが行われました。 【写真を見る】春はすぐそこ黄金色の芝が漆黒に早春の訪れ告げる「岡山後楽園」の芝焼き【岡山】 冬枯れで黄金色になった芝に松明で火をつけると炎が上がります。 岡山後楽園、早春の恒例行事「芝焼き」です。1965年から始まった行事で病害虫の卵の駆除や、春の新芽の出揃いを美しくするなどさまざまな効果が見込まれるといいます。黄金色から