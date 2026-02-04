浦和レッズが4日に公式X(@REDSOFFICIAL)を更新し、DF片山瑛一のXアカウント(@e11chi30)について、不正アクセスが確認されていることを報告した。クラブは「当該アカウントから発信された情報につきましては、選手本人のものではございません」とし、「不審な投稿やDMに記載されたURLへのアクセス等は行わないようご注意ください」と呼びかけている。現在34歳の片山は過去にファジアーノ岡山、セレッソ大阪、清水エスパルス、