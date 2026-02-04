ＧＭＯフィナンシャルホールディングス [東証Ｓ] が2月4日大引け後(17:01)に決算を発表。25年12月期の連結経常利益は前の期比80.9％増の152億円に拡大した。なお、26年12月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、前期の期末配当を8.48円(年間配当は57.58円)実施するとし、今期は前期比15.5円減の42.08円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である10-12月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.3倍の24億円