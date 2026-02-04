専業投資家のテスタが4日、自身のXを更新し、保有株の状況を明かし含み損があることを伝えた。【画像】気になる爆損の金額！公開されたテスタの持ち株＆金融商品先日、テスタは「任天堂どうしたのでしょうとリプいただきましたがしっかりと爆損してますだれかのディズニー株みたいになってしまうのでしょうか」と嘆き。投稿したスクショでは、−940万5000円（−9.32％）と表示されていた。そんな中で今回は「任天堂は損切