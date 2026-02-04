タレントの大桃美代子（60）が4日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、47歳で緑内障と診断された経験を振り返った。13年前に「花粉症かな？ぐらいな感じで」眼科を受診したところ、緑内障との診断。「まさか自分がって思っていましたけど、緑内障に関しては全く何も感じていなくて。半分視野が欠損しているとかも全くなくて痛みもなくて、何でこれが病気なんですかというぐらい自分の中では衝撃があり