女優の寺島しのぶ（53）と藤山直美（67）が4日、東京・新橋演舞場で舞台「早春喜劇特別公演お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（5日初日）の公開ゲネプロを行った。口減らしのため、紀州の貧しい村から伊勢の遊郭へ売られた2人の数奇な運命を描く、笑いと涙の人情喜劇。寺島が16歳のお光、藤山が18歳のお紺を演じる。寺島は「十六というせりふを言うことに、日々自分との戦いがあります」と実年齢とかけ離れた役を演じる