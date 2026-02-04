アメリカのトランプ大統領は3日、各州により管理されている選挙について「腐敗が横行しており、連邦政府が介入すべきだ」と主張しました。アメリカ・トランプ大統領：選挙でひどい腐敗が横行している地域を見てくれ。連邦政府は許すべきじゃない。（投票に）介入すべきだ。アメリカの選挙は主に州法に基づいて運営され、投票は各州の政府が管理しています。トランプ大統領は3日、アトランタやフィラデルフィアなど従来、野党の民主