アトレ吉祥寺(東京都武蔵野市)は2月2日から、バレンタイン特別催事《ちょこ市》を開始した。2月14日まで実施する。ピエール マルコリ今回の《ちょこ市》は、手に取った瞬間にぬくもりが伝わるような「深い赤のタータンチェック」をモチーフに展開する。世界に名を馳せるショコラティエの一粒から、親しみやすいお菓子まで、9ショップが集結する。ベルギーを代表するショコラティエ「ピエール マルコリーニ」(POPUP SPACE/本館2階)