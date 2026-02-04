【「GigaCrysta」：LCD-GDQ271RAB/LCD-GDQ271RAW】 3月上旬 発売予定 価格：47,850円 アイ・オー・データは、ゲーミングモニタ「GigaCrysta」を3月上旬に発売する。価格は47,850円。 本商品は高速応答0.2ms［GTG］、最大320Hz高リフレッシュレートに対応した27型ゲーミングモニター。オーバードライブ機能とClear AIM機能で動