西川との契約10周年新CMを公開米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手と睡眠コンディショニングサポート契約を結ぶ西川株式会社が契約の更新を発表した。日本ハム時代から続く契約の10年目突入を記念して、新ビジュアルと新CMを公開する。西川は、日本ハム入団時より同社のマットレス「エアー」を愛用する大谷と2017年に契約。最新のデジタル計測機を用いた計測を行い、大谷の身体に最適な寝具を提供するなど、睡眠の面からサポ