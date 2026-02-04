米放送局「NBCニュース」がインタビュー米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が、米放送局「NBCニュース」のインタビューで、現地3日発売となった児童書「デコピンのとくべつないちにち」について語った。現地3日に発売された「デコピンのとくべつないちにち」は、愛犬デコピンの活躍を描いた心温まる物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてきてしまった「ラッキーボール」を球場まで届けようと、デコピンが奮闘する。日本