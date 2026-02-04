ヤクルトの育成外野手・モンテルが４日、池山隆寛監督から打撃の直接指導を受け「開幕までに支配下登録を」と誓った。「モンテル、持ってる！」。指揮官の元気な声に乗せられて、モンテルがフリー打撃でサク越えを連発した。直前のティー打撃では池山監督がバットを持って大きく構えるようアドバイス。“ブンブン丸”の異名を取った池山監督の現役時代をほうふつとさせるフルスイングを繰り返した。西武で過ごした昨季までは俊