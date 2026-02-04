女優の藤山直美（６７）と寺島しのぶ（５３）が４日、東京・新橋演舞場２月公演「お光とお紺〜伊勢音頭恋の絵双紙〜」（５〜２４日）の通しげいこ前に会見した。同じ誕生日（１２月２８日）で演技派の２人による１２年ぶりの共演。今作が人情喜劇であることから、藤山は「喜劇はよく間違えられますが、ちゃんとした芝居が柱に通ってないと喜劇は作れません。今回、その柱が寺島しのぶさんです」。寺島は「直美さんとは、台本