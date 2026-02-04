◆第１１９回京都記念・Ｇ２（２月１５日、京都競馬場・芝２２００メートル）１週前追い切り＝２月４日、美浦トレセン２５年の天皇賞・春を制したヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が、９か月ぶりとなる復帰戦を迎える。Ｗコースで１週前追い切りを行い、休み明けのブランクを感じさせない動きを見せた。僚馬アンパドゥ（５歳３勝クラス）を２馬身ほど内から追走、最後は強めに追われて併入に持ち込