メ～テレ（名古屋テレビ） ゴキブリの駆除を依頼した客に「クーリングオフはできない」などと嘘の通知をしたとして、名古屋市の男ら2人が再逮捕されました。 特定商取引法違反の疑いで再逮捕されたのは、名古屋市の無職、立山健斗容疑者（34）と神戸市の自営業、石坂翔太郎容疑者（34）です。 警察によりますと、2人は去年6月、ゴキブリの駆除を依頼した女性客2人に高額な代金を請求し、女性らが契約の解除、