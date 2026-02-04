ヤマハ株式会社は４日、ゴルフ用品事業から撤退すると発表した。ゴルフ用品の国内販売店への出荷は、６月末をもって終了する予定。ヤマハは１９８２年からゴルフ用品事業に参入し、「ＩＮＰＲＥＳ」「ＲＭＸ」シリーズ等を展開してきた。近年は為替変動や原材料費の上昇による収益構造の悪化に加え、主要市場におけるゴルフ人口の減少や需要の変動に直面。当面の業績回復および中長期的な成長を見通すことは困難な状況だと判断