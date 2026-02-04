３月に行われるワールド・ベースボールクラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの最後の１枠にレッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が選出され、出場メンバー３０人が出そろった。同一球団から最多の選出は石井、坂本、佐藤輝、森下の阪神と、松本裕、牧原大、近藤、周東のソフトバンクの４人。過去には▽０６年８人＝ロッテ（渡辺俊、清水、藤田、薮田、小林宏、里崎、西岡、今江）▽０９年５人＝巨人（内海、山口、