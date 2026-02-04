元AKB48のタレント・平嶋夏海が3日、自身のインスタグラムを更新。花をあしらったあでやかな着物姿を披露した。 【写真】和テーストも破壊力抜群着物姿が神社で映える最強コンビ 平嶋は「新年イベントではお着物をきましたゲストの森咲智美ちゃん、戸田れいちゃん出演してくれて本当にありがとう！」と書き出し、1月31日に開催したイベント「平嶋夏海と初詣に行くウマ」への感謝をつづった。 「1部に参加され