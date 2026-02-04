福島の寺田周平監督「時間がどれくらいか、どのタイミングがいいのか」J3福島ユナイテッドのFW三浦知良（カズ、58）が、5年ぶりのJリーグ公式戦出場へ順調な仕上がりをみせている。千葉・成田市で合宿中のカズは2月4日、紅白戦で元気なプレーを披露。細かいパスをつなぐチームのスタイルにもフィットし、7日のアウェーJ2ヴァンフォーレ甲府戦が初戦となる百年構想リーグ開幕に向けて「いい準備をしてきたので楽しみ」と意欲をみ