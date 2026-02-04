2025年12月、静岡･三島市のタイヤ工場で従業員15人を刃物で切り付けるなどして男が逮捕された事件で、警察は、2月4日、40代の男性に対する殺人未遂の疑いで男を再逮捕しました。殺人未遂の疑いで再逮捕されたのは、三島市中の無職小山雅貴容疑者 38歳です。警察によりますと、小山容疑者は2025年12月26日、「横浜ゴム三島工場」で45歳の男性の背中をナイフで刺して殺害しようとした疑いがもたれています。この事件では計15人がけが