きょうも雪による事故が起きています。新潟県上越市で除雪機に足を挟まれた男性が見つかり、病院で死亡が確認されました。事故があったのは、新潟県上越市の道路上です。警察によりますと、きょう午前11時20分ごろ、近くを通りかかった人が、除雪機に足を挟まれて意識がもうろうとしている男性を見つけ、消防に通報しました。男性は病院に運ばれましたが、死亡が確認されたということです。男性は60代から70代くらいとみられ、警察