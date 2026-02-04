番組MCの浜田雅功と、一流アスリートのクロストークによってスポーツ界の知られざる舞台裏を明らかにする『ジャンクSPORTS』。５日午後8時からの放送は『生ジャンクSPORTS明日からオリンピック！大注目の金メダル候補が続々登場SP』と題し、放送翌日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックでの活躍が期待される注目選手や大会の見どころを伝える生放送ゴールデン2時間SPを放送する。【写真】今大会でメダルが期待される各競技