EXILEのMAKIDAIさんが自身のインスタグラムを更新。防災士の資格を取得したことを報告しました。 【写真を見る】【 EXILE MAKIDAI 】防災士の資格取得を報告「家族を守りたい」「自分にできる備えの一歩」MAKIDAIさんは、グレーのスーツ姿で笑顔を浮かべ、防災士の認証状を手にした写真を投稿。「初資格この度防災士になりました」と報告しました。 防災士を目指した理由について、「様々な災害が起こり得る環境の