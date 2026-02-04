俳優の石田ゆり子（56）が、生活感あふれる自宅の様子を公開し、反響が寄せられている。【映像】石田ゆり子の生活感あふれる自宅（複数カット）これまでもInstagramで、バスタオルが干された部屋や包丁の形をしたクッションが置かれた寝室、ペットと過ごす自宅の写真などを披露してきた石田。生活感あふれる自宅の写真に反響2026年2月3日の投稿では、ソファで寝ている愛犬・雪の姿をアップし、「おはようございます。節分の