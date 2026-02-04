大阪市の土地と建物をめぐるいわゆる「地面師」事件で、不動産会社から4億円あまりをだまし取ろうとしたとして、司法書士の男らが再逮捕されました。詐欺未遂の疑いで再逮捕されたのは、司法書士の松本稜平容疑者と会社員の小鹿瑞樹容疑者で、警察によりますと去年、80代の男性が所有している大阪市北区の土地と建物を勝手に売却し、不動産会社からおよそ4億1000万円をだまし取ろうとした疑いです。2人は、他人の土地を勝手に売却