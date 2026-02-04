犬の血統書が必要とされる具体的な状況 1.ドッグショーや展覧会に出場したいとき ドッグショーや展覧会では、審査の前提として、「その犬が正式に登録された純血種である」ということを証明する必要があります。 その証明として、血統書が必要になります。血統書はJKCなどの団体が発行している公式な証明書です。 血統書がなければ、ドッグショーや展覧会の出場にエントリーすることができません。