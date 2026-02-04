Jリーグは4日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて対戦カードごとに最適なユニフォームカラーを選択できるよう、東洋インキ株式会社のユニフォーム配色選択ツール「Lioatlas® UFP（リオアトラスユーエフピー）」を導入することを発表した。「Lioatlas® UFP（リオアトラスユーエフピー）」は東洋インキ株式会社が提供する誰にでもやさしい色彩を提供するカラーマネジメントコンセプトであり、Jリーグ全60クラブの