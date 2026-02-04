全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅改札内1階、グランスタ東京のイタリアンバール店『東京パニーノアロマフレスカ』です。小さめのサイズ感がちょうどいい新幹線の改札から数十歩という超好立地。伊産ビールやワインで乗車前のひと時を過ごすのにもってこいだ。おつまみがエクレア生地のパニーノで小さめのサイズ感もちょうどいい。『東京パニーノアロマフレスカ』