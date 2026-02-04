Appleの動画配信サービス「Apple TV」は、Apple Original Filmsの最新作として、ジョナ・ヒルが監督・脚本・出演を務める映画「アウトカム」の配信を4月10日に開始する。日本だけではなく、世界同時での開始となる。 Apple Original Films『アウトカム』 「アウトカム」は、国民的な人気を誇るハリウッドスターが、自身の過去と対峙する姿を描いたダークコメディ。 主人公のリーフ（キア