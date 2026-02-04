アジアサッカー連盟（AFC）は4日、日本サッカー協会（JFA）が2035年のAFCアジアカップ開催地への関心を正式に表明したことを発表した。AFCによると、2035年大会の開催地に関しては昨年8月に加盟協会宛に招致通知が送付され、12月31日が提出期限となっていたとのこと。JFAのほか、オーストラリアサッカー協会（FFA）、韓国サッカー協会（KFA）、クウェートサッカー協会（KFA）が大会招致への関心を正式に示していることが明かさ