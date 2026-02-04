アーセナルが“堅守”を武器に8シーズンぶりのカラバオ・カップ決勝進出を決めた。カラバオ・カップ準決勝セカンドレグが3日に行われ、アーセナルは本拠地『エミレーツ・スタジアム』にチェルシーを迎えた。敵地でのファーストレグに3−2で勝利していたアーセナルはロンドンの“ライバル”に目立った決定機を作らせずに試合を進めると、90＋7分にカウンターから途中出場のカイ・ハヴァーツが決勝弾。2戦合計スコアを4−2とし、