今季からヴィッセル神戸でプレーする乾貴士がインスタグラムを更新。「この間、澤さん、竹下さん、阪口さんとご飯に行きました」と報告した。元なでしこジャパンの澤穂希氏と阪口夢穂氏、元バレーボール日本女子代表の竹下佳江氏との４ショットを添え、「澤さん、竹下さんとご飯行くの15年ぶりでした」と綴る。「阪口さんは初めましてやったけどおもしろすぎた」と明かし、「いい時間でした」と振り返る。 この投稿には