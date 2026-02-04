札幌では３月中旬並みにまで気温が上がりました。いまの路面状況などはどうなっているのでしょうか。札幌市白石区から中継です。地下鉄南郷１８丁目駅から歩いてすぐのところです。まずはお店の屋根の上をご覧いただきましょう。雪がこんもりと積もっています。この縦の幅だけではなくてこの屋根の幅からはみ出すような、せり出した雪が積もっている状態なんですね。そして大きなつららもできています。だんだんと日が落ちてきて寒