記者会見で強行出場する意向を示したリンゼイ・ボン(C)Getty Imagesアルペンスキー界のレジェンドのリンゼイ・ボン（米国）が、左膝の前十字靱帯（ACL）を完全断裂する重傷を負いながらも、現地時間2月6日に開会式を迎えるミラノ・コルティナ冬季五輪へ強行出場する意向を示していると、米メディアが相次いで報じた。【動画】左膝の大ケガを負ったリンゼイ・ボンの転倒シーンを見る米ニュースサイト『People』は、ボンが直近の