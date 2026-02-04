5日（木）は関東や東海、近畿、沖縄で晴れますが、その他の地域は雲が取れにくい一日です。九州は朝から、所々で雨が降るでしょう。北日本も夕方以降は雨や雪の範囲が広がり、東北北部など雷を伴う所もありそうです。暖気の流れ込みにより、全国的にこの時季としては気温が高く、北陸でも10℃以上、関東から西は14℃前後まで上がりそうです。積雪が多い地域は路面状態の悪化、なだれや落雪、除雪作業中の事故などに注意を続けてく