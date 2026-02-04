「ヴィラージュ熱海」外観 完成予想図住友不動産ヴィラフォンテーヌは今回、静岡県熱海市中央町において開発を進めてきた「（仮称）熱海ホテル計画」の正式名称を「ヴィラージュ熱海」（以下、同本施設）に決定し、今年夏に開業する。これに伴い、2月3日に公式サイトを公開した。熱海市の名所の一つであるサンビーチにもほど近いロケーションに誕生する同施設は、新鮮な地産食材を堪能し眺望も楽しめるレストランや温泉大浴場、ラ