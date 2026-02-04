クロスプラスのグループ会社であるアイエスリンクは、「DASHING DIVA（ダッシングディバ）」から、累計販売数3000万個を突破したネイルチップ「magic press」をリニューアルした。また、「magic press」およびジェルネイル「One Gel」を、ロフト、プラザ、＠cosmeにおいて3月から先行発売する。「DASHING DIVA」は1989年にニューヨークで誕生し、現在では世界3万店舗以上で展開するグローバルブランドとして、アメリカ・韓国の両市