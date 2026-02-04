ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事が展開するPerfect Suit FActory（以下、「P.S.FA」）は、2月7日から、フランス企画のDELEGANT（デレガント）社の生地を使用した「DELEGANT格子柄セットアップ」を全国のP.S.FA店舗で発売する。同商品は、フランス企画ならではの洗練されたデザインと高い機能性を両立した新作スーツ。春夏向けに心地よいシャリ感を持たせたグレンチェック柄の生地には、縦7％・横13％の