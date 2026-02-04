セブン−イレブン・ジャパンは、新たな冷凍米飯のラインアップとして、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう」、「セブンプレミアム 2個入おにぎり 鮭＆おかか」を、2月10日から順次全国のセブン−イレブンで順次発売する。もち麦を使用した「鶏ごぼうおにぎり」は、鶏の旨味やごぼうの風味をダイレクトに感じられるおにぎり。腹持ちのよいもち麦で食べごたえもバッチリだとか。2種類の具材を堪能できる「鮭＆おかか」は、五